Politico: поддержка войны с Ираном ослабевает даже среди сторонников Трампа

Кроме того, сейчас уже 37% последователей MAGA полагают, что войну следует продолжить, только если она не приведет к росту экономических издержек для США. В мае эта цифра составляла 29%. А почти каждый пятый сторонник Трампа убежден, что войну необходимо завершить независимо от расходов, сообщает издание.
По мнению Politico, ослабление их поддержки — явный признак того, что терпение американцев на исходе, в то время как экономика по-прежнему остается главной проблемой, беспокоящей избирателей в преддверии критически важных промежуточных выборов в конгресс этой осенью.
Избиратели, которые не являются сторонникам MAGA, еще более негативно относятся к войне: только 21% опрошенных считают, что войну следует продолжать в случае роста затрат, тогда как 28% убеждены, что США должны завершить конфликт.
В понедельник Трамп не подал никаких признаков того, что хочет как можно скорее положить конец войне. Однако, как утверждают высокопоставленные источники, Белый дом «сейчас на пределе и президент в полной мере осознает, что единственный путь к желаемой им победе совершенно невозможен с политической точки зрения».
Американский народ просто не поддержит эскалацию, которая потребовалась бы на данном этапе. У нас все больше погибших американцев и политически тупиковая ситуация.
По сведениям Politico, сотрудники Белого дома и союзники Вашингтона пребывают в мрачном настроении, пока Трамп пытается найти выход из непопулярной и дорогостоящей войны. Она возобновилась за три месяца до промежуточных выборов, исход которых, как ожидается, будет зависеть от вопроса стоимости жизни.
Согласно опросу, на вопрос о том, почему в США с приходом Трампа выросли цены на бензин, большинство респондентов ответили, что это случилось из-за конфликта с Ираном. Так считают 57% последователей MAGA и 63% тех, кто не поддерживает Трампа.
Это показывает, что, каким бы непопулярным ни был первый этап войны, длившийся с февраля до начала лета, второй этап выглядит еще более нелепым и необоснованным. Американцы просто не понимают, зачем мы ввязались в эту войну… Да, Трамп — король Республиканской партии… пользующийся большой поддержкой своих сторонников, но и короли не защищены от политических реалий.