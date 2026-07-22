Politico: поддержка войны с Ираном ослабевает даже среди сторонников Трампа

Это показывает, что, каким бы непопулярным ни был первый этап войны, длившийся с февраля до начала лета, второй этап выглядит еще более нелепым и необоснованным. Американцы просто не понимают, зачем мы ввязались в эту войну… Да, Трамп — король Республиканской партии… пользующийся большой поддержкой своих сторонников, но и короли не защищены от политических реалий.