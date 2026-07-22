В Кремле не считают, что смена командования ВСУ изменит ситуацию на фронте

«Драпатый — человек, который давил людей в Мелитополе БТРами, человек совершенно другой формации — без высшего хорошего советского образования. Я думаю, что это будущий крах всей украинской армии, всех вооруженных сил Украины, потому что там кадровых военных практически не осталось. Все остальные — это все выскочки, которые поднялись при неонацистском режиме Зеленского», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

