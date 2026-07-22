Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас заявила о задержании танкера из «теневого флота» РФ

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о задержании нефтяного танкера MV South Star. Судно подозревают в использовании «ложного» флага и принадлежности к так называемому российскому теневому флоту.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы подкрепляем наши санкции действиями на море», — написала она в соцсети Х.

Каллас уточнила, что танкер задержали еще 20 июля. Операцию провели ВМС Евросоюза в рамках миссии IRINI — военно-морской миссии ЕС, запущенной в 2020 году. Других подробностей дипломат не привела.

Согласно данным Marine Traffic, MV South Star ходит под флагом Камеруна и держит курс на Тунис. Сейчас его сигнал фиксируется в западной части Средиземного моря.

Каллас также напомнила, что на этой неделе страны — члены ЕС дали миссии Atlanta в Сомали полномочия проводить проверки флага на судах, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом».

На Западе термином «российский теневой флот» обозначают корабли, перевозящие нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ из России в обход действующих ограничений. Москва называет вводимые санкции неэффективными и нелегитимными.

В МИД России заявляют, что страны ЕС под видом борьбы с «теневым флотом» занимаются «разбоем на морских коммуникациях». В ведомстве подчеркивают, что такого понятия не существует в международном морском праве.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше