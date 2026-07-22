Каллас заявила о задержании танкера из «теневого флота» РФ

«Мы подкрепляем наши санкции действиями на море», — написала она в соцсети Х.
Согласно данным Marine Traffic, MV South Star ходит под флагом Камеруна и держит курс на Тунис. Сейчас его сигнал фиксируется в западной части Средиземного моря.
Каллас также напомнила, что на этой неделе страны — члены ЕС дали миссии Atlanta в Сомали полномочия проводить проверки флага на судах, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом».
На Западе термином «российский теневой флот» обозначают корабли, перевозящие нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ из России в обход действующих ограничений. Москва называет вводимые санкции неэффективными и нелегитимными.