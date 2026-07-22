Дрозденко заработал 10 млн рублей за 2025 год

Сейчас на главу 47-го региона оформлено пять транспортных средств. Это внедорожник Land Rover Defender, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE и снегоход Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE. Также у него есть два прицепа. Недвижимого имущества у него нет. Также чиновник указал, что владеет 22 акциями АО «Племенной завод “Агро-Балт”».