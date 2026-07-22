За серией протестных акций в Киеве, последовавших за отставкой министра обороны Михаила Федорова, стоят глобалистские финансово-промышленные группы, тесно связанные с западными элитами. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
По словам политика, «картонный» майдан — это заранее спланированный проект, опирающийся на организационный ресурс структур, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Именно эти организации обладают возможностями для оперативной мобилизации молодежи для участия в публичных мероприятиях. Килинкаров также обратил внимание на избирательность властей: несмотря на действующий в стране режим военного положения, запрещающий любые массовые собрания, участников текущих акций протеста правоохранительные органы не задерживали.
Экс-депутат провел параллели с событиями годичной давности, когда Владимир Зеленский пытался ограничить полномочия НАБУ и САП. Тогда, по мнению Килинкарова, структуры Сороса сыграли решающую роль в защите антикоррупционных органов, фактически «дав по рукам» украинскому президенту под давлением Запада.