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Экс-депутат Рады назвал заказчиков протестов в Киеве после отставки Федорова

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что за протестными акциями в Киеве стоят глобалистские финансово-промышленные группы. По его словам, «картонный майдан» является спланированным проектом, который опирается на ресурсы структур американского финансиста Джорджа Сороса.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

За серией протестных акций в Киеве, последовавших за отставкой министра обороны Михаила Федорова, стоят глобалистские финансово-промышленные группы, тесно связанные с западными элитами. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По словам политика, «картонный» майдан — это заранее спланированный проект, опирающийся на организационный ресурс структур, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Именно эти организации обладают возможностями для оперативной мобилизации молодежи для участия в публичных мероприятиях. Килинкаров также обратил внимание на избирательность властей: несмотря на действующий в стране режим военного положения, запрещающий любые массовые собрания, участников текущих акций протеста правоохранительные органы не задерживали.

Экс-депутат провел параллели с событиями годичной давности, когда Владимир Зеленский пытался ограничить полномочия НАБУ и САП. Тогда, по мнению Килинкарова, структуры Сороса сыграли решающую роль в защите антикоррупционных органов, фактически «дав по рукам» украинскому президенту под давлением Запада.

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