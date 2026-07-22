Экс-депутат Рады назвал заказчиков протестов в Киеве после отставки Федорова

По словам политика, «картонный» майдан — это заранее спланированный проект, опирающийся на организационный ресурс структур, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Именно эти организации обладают возможностями для оперативной мобилизации молодежи для участия в публичных мероприятиях. Килинкаров также обратил внимание на избирательность властей: несмотря на действующий в стране режим военного положения, запрещающий любые массовые собрания, участников текущих акций протеста правоохранительные органы не задерживали.