СМИ: Греция может одобрить выделение 3 млрд евро на закупку израильских систем ПВО

План под названием «Щит Ахилла» предусматривает создание новой многоуровневой системы противовоздушной обороны, предназначенной для защиты Греции от широкого спектра воздушных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и самолеты.
По данным израильского портала Ynet, Греция намерена приобрести системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и SPYDER у израильской оборонной компании Rafael, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны Barak MX производства Israel Aerospace Industries (IAI). Ожидается, что ELTA Systems, дочерняя компания IAI, поставит радары, которые будут интегрированы в различные системы.
Для этого его командная архитектура объединит новые израильские системы с греческими фрегатами типа Belharra, модернизированными истребителями F-16 Viper, перспективными малозаметными самолетами F-35 и существующими ракетными батареями Patriot. На практике датчики, радары, самолеты, корабли и наземные перехватчики будут обмениваться информацией о целях через общую командную сеть. В результате греческие вооруженные силы смогут обнаруживать угрозу с помощью одной платформы и уничтожать ее с помощью другой, в зависимости от дальности, траектории и характеристик цели.
Ynet отмечает, что предлагаемая сделка отражает стремительно развивающееся оборонное партнерство между Израилем и Грецией, которое значительно укрепилось за последнее десятилетие по мере расширения военного сотрудничества обеих стран в Восточном Средиземноморье.
Страны регулярно проводят совместные военные учения, обмениваются разведывательными данными и сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности в воздухе и на море. Израильские оборонные компании стали основными поставщиками для вооруженных сил Греции. Кроме того, Израиль создал экспериментальный учебный центр для ВВС Греции в рамках долгосрочного контракта с компанией Elbit Systems.