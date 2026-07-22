СМИ: Греция может одобрить выделение 3 млрд евро на закупку израильских систем ПВО

Для этого его командная архитектура объединит новые израильские системы с греческими фрегатами типа Belharra, модернизированными истребителями F-16 Viper, перспективными малозаметными самолетами F-35 и существующими ракетными батареями Patriot. На практике датчики, радары, самолеты, корабли и наземные перехватчики будут обмениваться информацией о целях через общую командную сеть. В результате греческие вооруженные силы смогут обнаруживать угрозу с помощью одной платформы и уничтожать ее с помощью другой, в зависимости от дальности, траектории и характеристик цели.