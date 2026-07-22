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СМИ: Греция может одобрить выделение 3 млрд евро на закупку израильских систем ПВО

Ожидается, что греческий парламент одобрит программу «Щит Ахилла», основанную на израильских системах ПВО David’s Sling («Праща Давида»), SPYDER и Barak MX, на фоне укрепления оборонных связей с Израилем и Кипром.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В четверг Высший совет национальной безопасности Греции, скорее всего, даст окончательное согласие на сделку по закупке у Израиля систем ПВО на 3,42 млрд долларов. Об этом пишет греческое издание Greek Reporter.

План под названием «Щит Ахилла» предусматривает создание новой многоуровневой системы противовоздушной обороны, предназначенной для защиты Греции от широкого спектра воздушных угроз, включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и самолеты.

Система будет в значительной степени опираться на технологии израильского производства и станет одной из крупнейших оборонных сделок между двумя странами.

По данным израильского портала Ynet, Греция намерена приобрести системы противовоздушной обороны «Праща Давида» и SPYDER у израильской оборонной компании Rafael, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны Barak MX производства Israel Aerospace Industries (IAI). Ожидается, что ELTA Systems, дочерняя компания IAI, поставит радары, которые будут интегрированы в различные системы.

Greek Reporter уточняет, что «Щит Ахилла» будет функционировать как единая сетецентрическая оборонная экосистема.

Для этого его командная архитектура объединит новые израильские системы с греческими фрегатами типа Belharra, модернизированными истребителями F-16 Viper, перспективными малозаметными самолетами F-35 и существующими ракетными батареями Patriot. На практике датчики, радары, самолеты, корабли и наземные перехватчики будут обмениваться информацией о целях через общую командную сеть. В результате греческие вооруженные силы смогут обнаруживать угрозу с помощью одной платформы и уничтожать ее с помощью другой, в зависимости от дальности, траектории и характеристик цели.

Ynet отмечает, что предлагаемая сделка отражает стремительно развивающееся оборонное партнерство между Израилем и Грецией, которое значительно укрепилось за последнее десятилетие по мере расширения военного сотрудничества обеих стран в Восточном Средиземноморье.

Страны регулярно проводят совместные военные учения, обмениваются разведывательными данными и сотрудничают в вопросах обеспечения безопасности в воздухе и на море. Израильские оборонные компании стали основными поставщиками для вооруженных сил Греции. Кроме того, Израиль создал экспериментальный учебный центр для ВВС Греции в рамках долгосрочного контракта с компанией Elbit Systems.

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