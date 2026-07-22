Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Кухаркин объяснил «слив» в СМИ о подрыве «Северных потоков»

Журналист Павел Кухаркин считает, что публикация в СМИ ФРГ данных о причастности СБУ к подрыву «Северных потоков» является предупреждением Киеву со стороны западных спецслужб. По мнению эксперта, утечка призвана показать украинскому руководству, что его несанкционированные действия находятся под контролем и будут пресекаться.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Zuma/TASS

Публикация в немецких СМИ признательных показаний украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток», свидетельствует о растущих разногласиях между Киевом и его зарубежными кураторами. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил журналист и автор проекта PashaToday Павел Кухаркин.

Анализируя причины информационной утечки, эксперт обратил внимание на рассинхронизацию действий Службы безопасности Украины (СБУ) и западных разведывательных органов. По мнению Кухаркина, Киев начинает выходить за рамки согласованных с Западом сценариев.

«Сейчас слив произошел, в том числе связано с попыткой покушения в Монако, что стало, в принципе, определенной такой долей несогласованности действий, когда украинские спецслужбы позволяют себе чуточку больше, чем то, что согласовывают им западные спецслужбы. И, может быть, для такого всеобщего понимания, в том числе на Украине, дают знать о том, что все находятся под определенным контролем — и что подобного рода попытки будут пресекаться», — пояснил Кухаркин.

Ранее немецкий телеканал N-tv сообщил, что фигурант дела о диверсиях на «Северных потоках» Сергей Кузнецов фактически признался в работе на СБУ. Журналисты сослались на проект обвинительного заключения Генеральной прокуратуры ФРГ, подготовленный несколько недель назад. Согласно материалам дела, признание прозвучало в ходе частного телефонного разговора Кузнецова с супругой, который был зафиксирован правоохранительными органами.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше