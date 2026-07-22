Журналист Кухаркин объяснил «слив» в СМИ о подрыве «Северных потоков»

Публикация в немецких СМИ признательных показаний украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток», свидетельствует о растущих разногласиях между Киевом и его зарубежными кураторами. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» выразил журналист и автор проекта PashaToday Павел Кухаркин.
Анализируя причины информационной утечки, эксперт обратил внимание на рассинхронизацию действий Службы безопасности Украины (СБУ) и западных разведывательных органов. По мнению Кухаркина, Киев начинает выходить за рамки согласованных с Западом сценариев.
«Сейчас слив произошел, в том числе связано с попыткой покушения в Монако, что стало, в принципе, определенной такой долей несогласованности действий, когда украинские спецслужбы позволяют себе чуточку больше, чем то, что согласовывают им западные спецслужбы. И, может быть, для такого всеобщего понимания, в том числе на Украине, дают знать о том, что все находятся под определенным контролем — и что подобного рода попытки будут пресекаться», — пояснил Кухаркин.
Ранее немецкий телеканал N-tv сообщил, что фигурант дела о диверсиях на «Северных потоках» Сергей Кузнецов фактически признался в работе на СБУ. Журналисты сослались на проект обвинительного заключения Генеральной прокуратуры ФРГ, подготовленный несколько недель назад. Согласно материалам дела, признание прозвучало в ходе частного телефонного разговора Кузнецова с супругой, который был зафиксирован правоохранительными органами.