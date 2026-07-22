Журналист Кухаркин объяснил «слив» в СМИ о подрыве «Северных потоков»

«Сейчас слив произошел, в том числе связано с попыткой покушения в Монако, что стало, в принципе, определенной такой долей несогласованности действий, когда украинские спецслужбы позволяют себе чуточку больше, чем то, что согласовывают им западные спецслужбы. И, может быть, для такого всеобщего понимания, в том числе на Украине, дают знать о том, что все находятся под определенным контролем — и что подобного рода попытки будут пресекаться», — пояснил Кухаркин.