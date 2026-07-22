Российские военные поразили еще два сухогруза в Черном море

Вооруженные силы России поразили в Черном море еще два морских судна, перевозивших грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.
«Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты “Одесса” и “Черноморск”, — говорится в сообщении.
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