Новый руководитель политбюро ХАМАС призвал все палестинские фракции объединиться

Новый глава политбюро движения ХАМАС Халиль аль-Хейя в первой программной речи призвал все палестинские фракции объединиться.
«Достижение единства палестинского народа», по словам аль-Хейи, является одним из основных приоритетов движения.
ХАМАС заявлял об избрании Халиля аль-Хейи 20 июля. Он является руководителем движения в секторе Газа.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
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