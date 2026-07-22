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Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Речь идет об очередном осеннем призыве на срочную военную службу и службу в резерве, который продлится с сентября по ноябрь. Призывать будут граждан мужского пола, которым исполнилось 18 лет и у которых нет отсрочек. Пойдут служить и мужчины призывного возраста, утратившие право на отсрочку.

Как и ранее, одновременно с призывом будут уволены в запас «срочники», прослужившие положенное время.

Предыдущий призыв был минувшей весной. Тогда на срочную военную службу в армии было призвано порядка десяти тысяч человек, еще около 600 — на службу в резерве.

Максимальный призывной возраст для срочной службы в Беларуси — 27 лет. Не имеющие высшего образования служат на «срочке» 18 месяцев, окончившие вузы — 12 месяцев. Те, кто учился на военных кафедрах или факультетах по программам подготовки младших командиров и успешно сдал экзамены, — полгода. Срок военной службы офицеров по призыву составляет 12 месяцев.

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