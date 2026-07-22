Лукашенко подписал указ об осеннем призыве в армию

Речь идет об очередном осеннем призыве на срочную военную службу и службу в резерве, который продлится с сентября по ноябрь. Призывать будут граждан мужского пола, которым исполнилось 18 лет и у которых нет отсрочек. Пойдут служить и мужчины призывного возраста, утратившие право на отсрочку.