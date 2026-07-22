Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

China Daily: человек пропал после взрыва на контейнеровозе в порту Уханя

В порту города Ухань в Китае произошел мощный взрыв на контейнеровозе «Ихан Минъюань». Инцидент случился утром 22 июля во время захода судна к причалу А101 порта Янлоу, сообщает газета China Daily.

В порту города Ухань в Китае произошел мощный взрыв на контейнеровозе «Ихан Минъюань». Инцидент случился утром 22 июля во время захода судна к причалу А101 порта Янлоу, сообщает газета China Daily.

В кормовой части судна прогремел взрыв, который спровоцировал пожар. По предварительным данным, в реку упали семь пустых контейнеров.

Один член экипажа числится пропавшим без вести. Спасательные работы продолжаются, к месту происшествия прибыли пожарные. После инцидента диспетчерский центр приостановил работу терминала, а персонал и экипаж эвакуировали в безопасные зоны.

Как пишет издание, причиной взрыва стала авария на гибридной силовой установке контейнеровоза. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.