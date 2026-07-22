Иран заявил о производстве ракет на неизвестных США предприятиях

«Противник не знает, где находится часть центров по производству наших ракет, и несмотря на все разведывательные системы и технологии, которыми он (США — ред.) располагает, находится в неведении», — приводит слова Шекарчи иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Шекарчи также отметил, что выпуск ракет не останавливался ни в ходе 40-дневного вооруженного конфликта (начавшегося 28 февраля и завершившегося перемирием в апреле), ни после подписания в середине июня меморандума о прекращении боевых действий.
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