В Нью-Йорке стартовало новое судебное заседание по делу Мадуро, ставшее третьим

Третье заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также его жены Силии Флорес, стартовало в Нью-Йорке.
Судья, как предполагается, в ходе заседания утвердит график разбирательств, а прокуратура предоставит все основные засекреченные материалы.
К разбирательству дела по существу суд предположительно приступит в июне 2027 года.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.
17 мая сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в США экс-министра промышленности, соратника Мадуро Алекса Сааба.
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