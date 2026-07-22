Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нью-Йорке стартовало новое судебное заседание по делу Мадуро, ставшее третьим

Третье заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также его жены Силии Флорес, стартовало в Нью-Йорке.

Третье заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также его жены Силии Флорес, стартовало в Нью-Йорке.

Судья, как предполагается, в ходе заседания утвердит график разбирательств, а прокуратура предоставит все основные засекреченные материалы.

К разбирательству дела по существу суд предположительно приступит в июне 2027 года.

США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, которая, по словам госсекретаря Марко Рубио, была прикрытием для поимки президента Венесуэлы Мадуро. Многие политики, среди которых были и представители недружественных по отношению к России государств, раскритиковали действия Соединенных Штатов.

17 мая сообщалось, что Венесуэла экстрадировала в США экс-министра промышленности, соратника Мадуро Алекса Сааба.

Читайте материал «Венесуэла получила $346 млн от МВФ».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше