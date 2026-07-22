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«Гарантированно разнесет»: ВС РФ получили убийцу блиндажей ВСУ

Российские войска получили на вооружение новый серийный тяжелый беспилотник на оптоволокне «Упырь 18 Опто», обладающий повышенной мощностью боевой части.

Российские войска получили на вооружение новый серийный тяжелый беспилотник на оптоволокне «Упырь 18 Опто», обладающий повышенной мощностью боевой части. Об этом сообщил Telegram-канал «Старше Эдды».

«В этом изделии реализована важнейшая деталь, а именно повышенное могущество боевой части, что позволяет как нивелировать ошибки пилота, так и вскрывать любой блиндаж, уничтожать любую технику и качественно поражать личный состав», — отмечает автор канала.

Ключевым преимуществом новой модели является способность доставлять боеприпасы весом 5−6 килограммов на расстояние в десятки километров, что делает дрон идеальным инструментом для позиционных боев. По оценкам разработчиков, «Упырь 18 Опто» настолько эффективен, что радикально меняет тактику борьбы с укреплениями противника.

«По сути “Упырь-18 Опто” не имеет сейчас цели, на которую надо тратить много дронов, даже если опорник или капонир для техники прикрыт бревнами, то первый дрон гарантировано их разнесет, а второй уничтожит», — подчеркнул автор публикации.

В завершение сообщения автор канала обратился к военнослужащим, которые получают новую технику, с призывом активно использовать ее возможности: «Парни, к которым сейчас поступают “Упырь-18 Опто”, не стесняйтесь вешать серьезный боеприпас, пусть противник познает, что придумали для него в недрах Уральских оружейных кузниц».

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