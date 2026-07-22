«Гарантированно разнесет»: ВС РФ получили убийцу блиндажей ВСУ

Российские войска получили на вооружение новый серийный тяжелый беспилотник на оптоволокне «Упырь 18 Опто», обладающий повышенной мощностью боевой части. Об этом сообщил Telegram-канал «Старше Эдды».
«В этом изделии реализована важнейшая деталь, а именно повышенное могущество боевой части, что позволяет как нивелировать ошибки пилота, так и вскрывать любой блиндаж, уничтожать любую технику и качественно поражать личный состав», — отмечает автор канала.
Ключевым преимуществом новой модели является способность доставлять боеприпасы весом 5−6 килограммов на расстояние в десятки километров, что делает дрон идеальным инструментом для позиционных боев. По оценкам разработчиков, «Упырь 18 Опто» настолько эффективен, что радикально меняет тактику борьбы с укреплениями противника.
«По сути “Упырь-18 Опто” не имеет сейчас цели, на которую надо тратить много дронов, даже если опорник или капонир для техники прикрыт бревнами, то первый дрон гарантировано их разнесет, а второй уничтожит», — подчеркнул автор публикации.
В завершение сообщения автор канала обратился к военнослужащим, которые получают новую технику, с призывом активно использовать ее возможности: «Парни, к которым сейчас поступают “Упырь-18 Опто”, не стесняйтесь вешать серьезный боеприпас, пусть противник познает, что придумали для него в недрах Уральских оружейных кузниц».