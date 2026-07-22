«Гарантированно разнесет»: ВС РФ получили убийцу блиндажей ВСУ

«По сути “Упырь-18 Опто” не имеет сейчас цели, на которую надо тратить много дронов, даже если опорник или капонир для техники прикрыт бревнами, то первый дрон гарантировано их разнесет, а второй уничтожит», — подчеркнул автор публикации.