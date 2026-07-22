Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года

За то, чтобы процесс начался в июне следующего года, выступала и прокуратура, и адвокаты господина Мадуро и госпожи Флорес. «Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется», — заявил их адвокат Барри Поллак. Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства.
Николас Мадуро и Силия Флорес были захвачены США 3 января и вывезены из Венесуэлы. В США супругов обвинили в причастности к наркоторговле. Они отрицают вину.
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Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро долго оставался загадкой для мировой общественности. Бывший водитель автобуса в короткие сроки возглавил страну, оказавшуюся в череде экономических и политических кризисов, победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Сегодня его фигура вновь в центре внимания — после операции США, завершившейся захватом Мадуро и его вывозом за пределы страны. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше