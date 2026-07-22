Суд над Николасом Мадуро начнется 1 июня 2027 года

За то, чтобы процесс начался в июне следующего года, выступала и прокуратура, и адвокаты господина Мадуро и госпожи Флорес. «Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется», — заявил их адвокат Барри Поллак. Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства.