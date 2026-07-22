Признанная иноагентом ЛПР приостановила работу

Либертарианская партия России (признана иноагентом) временно приостановила работу вскоре после того, как Минюст присвоил ей статус иностранного агента. Организация не будет вести политическую работу, заниматься просветительской деятельностью и принимать новых сторонников, указано в сообщении пресс-службы.
«К сожалению, в сложившейся ситуации мы исчерпали свои ресурсы сопротивляться давлению и больше не можем гарантировать безопасность своим сторонникам в России», — заявили в ЛПР (иноагент). В публикации также указано, что партия за время своего существования смогла стать «важнейшей политической силой в стране» и «одним из самых успешных либертарианских движений в мире».
Минюст признал Либертарианскую партию России иноагентом 19 июля. Среди участников организации на сайте Минюста указаны в том числе представители другого крыла партии, отделившегося от единой структуры в 2020 году.