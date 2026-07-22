Признанная иноагентом ЛПР приостановила работу

«К сожалению, в сложившейся ситуации мы исчерпали свои ресурсы сопротивляться давлению и больше не можем гарантировать безопасность своим сторонникам в России», — заявили в ЛПР (иноагент). В публикации также указано, что партия за время своего существования смогла стать «важнейшей политической силой в стране» и «одним из самых успешных либертарианских движений в мире».