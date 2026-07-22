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Фейк Киева уничтожен: При Сырском Украина потеряла более 11 тыс. кв. км территории

За время руководства Александра Сырского Вооружёнными силами Украины Киев утратил контроль над участком площадью около 11,5 тысячи квадратных километров. Такие данные привёл Telegram-канал «Война с фейками».

Источник: Life.ru

Авторы публикации перечислили населённые пункты, потерянные в прошлом году. В этот список вошли Волчанск, Северск, Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск) и Часов Яр. Там отметили, что военачальник «упорно отрицал ситуацию даже тогда, когда скрывать это уже не представлялось возможным».

В сообщении также развенчали утверждение о якобы переданной преемнику армии в состоянии наступления. Подчёркивается, что российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед.

Приводятся конкретные цифры по освобождённым площадям. За первую половину 2026 года этот показатель достиг 2226 квадратных километров. В одном лишь июне ВС РФ взяли под контроль 260 квадратных километров, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике.

К моменту перехода этого города общее число освобождённых ВС РФ населенных пунктов составило 133. В канале подчеркнули несостоятельность информационных вбросов об успехах украинского командования на фоне реального положения дел.

Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны части военных, волонтёров и общественности за высокие потери, подходы к управлению войсками и кадровые решения. Летом 2026 года на Украине также прошли протесты, участники которых наряду с другими требованиями призывали отправить Сырского в отставку.

21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначении на этот пост Михаила Драпатого. Глава государства не назвал конкретных причин кадрового решения, заявив лишь о необходимости обновления военного руководства и новой организации управления армией. Позднее соответствующие указы вступили в силу. После отставки Сырский заявил, что продолжит службу в ВСУ на другой должности.

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