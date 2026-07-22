Фейк Киева уничтожен: При Сырском Украина потеряла более 11 тыс. кв. км территории

Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны части военных, волонтёров и общественности за высокие потери, подходы к управлению войсками и кадровые решения. Летом 2026 года на Украине также прошли протесты, участники которых наряду с другими требованиями призывали отправить Сырского в отставку.