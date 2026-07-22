В сообщении также развенчали утверждение о якобы переданной преемнику армии в состоянии наступления. Подчёркивается, что российские силы сохраняют устойчивую динамику продвижения вперед.
Приводятся конкретные цифры по освобождённым площадям. За первую половину 2026 года этот показатель достиг 2226 квадратных километров. В одном лишь июне ВС РФ взяли под контроль 260 квадратных километров, включая Константиновку в Донецкой Народной Республике.
К моменту перехода этого города общее число освобождённых ВС РФ населенных пунктов составило 133. В канале подчеркнули несостоятельность информационных вбросов об успехах украинского командования на фоне реального положения дел.
Сырский стал главкомом ВСУ в феврале 2024 года после увольнения Валерия Залужного. За время службы военачальник неоднократно подвергался критике со стороны части военных, волонтёров и общественности за высокие потери, подходы к управлению войсками и кадровые решения. Летом 2026 года на Украине также прошли протесты, участники которых наряду с другими требованиями призывали отправить Сырского в отставку.
21 июля Владимир Зеленский объявил об увольнении Сырского с должности главнокомандующего ВСУ и назначении на этот пост Михаила Драпатого. Глава государства не назвал конкретных причин кадрового решения, заявив лишь о необходимости обновления военного руководства и новой организации управления армией. Позднее соответствующие указы вступили в силу. После отставки Сырский заявил, что продолжит службу в ВСУ на другой должности.
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