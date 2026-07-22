Жители Одессы снова вышли на митинг за Федорова

В Одессе возобновился митинг в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Участники акции требуют его возвращения в правительство, пишет «Страна».
Сегодняшний митинг немногочисленный, на улицы вышли несколько десятков человек с флагами и плакатами.
Ранее Владимир Зеленский выполнил одно из требований протестующих, уволив главкома ВСУ Александра Сырского. Однако вернуть Федорова он не пообещал.
Волна протестов поднялась сразу после отставки министра 15 июля и не спадает до сих пор.
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