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Суд над Мадуро и его женой начнётся 1 июня 2027 года

Федеральный суд Нью-Йорка назначил рассмотрение дела экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес по существу на 1 июня 2027 года. Решение утвердил судья Элвин Хеллерстайн. Об этом пишет Associated Press.

Источник: Life.ru

До начала процесса стороны должны представить ходатайства и изложить свои позиции по ключевым вопросам. Защита приступит к подаче документов в начале сентября 2026 года.

Мадуро и Флорес обвиняют в участии в заговоре с целью поставок кокаина в США. При признании виновными им может грозить пожизненное заключение. Супруги отвергают предъявленные обвинения. Оба находятся под стражей в следственном изоляторе Бруклина и пока не обращались с просьбой об освобождении под залог.

Ранее Мадуро усилил команду защиты американским адвокатом Анной Эстевао, представлявшей рэпера P. Diddy. Возможность оплатить услуги юристов появилась после того, как власти США разрешили использовать для этого заблокированные венесуэльские средства.

Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с 2013 года после смерти Уго Чавеса и неоднократно переизбирался. В январе 2026 года США провели военную операцию в Каракасе, в ходе которой Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. Вашингтон заявил, что венесуэльскому лидеру предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком и другими преступлениями, тогда как власти Венесуэлы назвали произошедшее актом агрессии и похищением главы государства. После захвата временное руководство страной перешло к вице-президенту Дельси Родригес в соответствии с решением Верховного суда Венесуэлы.

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