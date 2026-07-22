Суд над Мадуро и его женой начнётся 1 июня 2027 года

Николас Мадуро возглавлял Венесуэлу с 2013 года после смерти Уго Чавеса и неоднократно переизбирался. В январе 2026 года США провели военную операцию в Каракасе, в ходе которой Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены на американскую территорию. Вашингтон заявил, что венесуэльскому лидеру предъявлены обвинения, связанные с наркотрафиком и другими преступлениями, тогда как власти Венесуэлы назвали произошедшее актом агрессии и похищением главы государства. После захвата временное руководство страной перешло к вице-президенту Дельси Родригес в соответствии с решением Верховного суда Венесуэлы.