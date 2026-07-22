Мадьяр рассказал, что жена Орбана качала его на коленях в детстве

Жена экс-премьера Венгрии Виктора Орбана Анико Леваи часто качала на коленях нового главу венгерского правительства Петера Мадьяра, когда тот был ребенком. Об этом Мадьяр рассказал порталу Index.
Премьер поделился, что Леваи вместе с его отцом работала в одной адвокатской конторе, которая раньше располагалось на улице Салаи в Будапеште.
«Она однажды сказала мне, что с очень немногими людьми обращается на “ты”, но со мной так, потому что во время работы часто качала на своих на коленях, когда мой отец был занят», — рассказал премьер.
Как пишет Index, Мадьяр ранее уже упоминал, что знаком с супругой Орбана с раннего детства. Будучи стажером-юристом, Леваи не раз присматривала за Мадьяром, когда тот был еще младенцем, рассказывал премьер.
Партия «Тиса» во главе с Мадьяром одержала победу на парламентских выборах 12 апреля 2026 года, сменив в качестве правящей партии ФИДЕС, которую возглавляет Орбан.
Накануне ФИДЕС сообщила об обысках. Следователи прокуратуры Венгрии прибыли без предварительного уведомления в центр, где находятся серверы партии, с намерением изъять ее коммуникационную систему и базы данных.
До этого правительство внесло в парламент законопроект о создании нового органа, который займется расследованием коррупционных преступлений и возвратом государству активов, предположительно, незаконно выведенных во время правления Орбана.
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