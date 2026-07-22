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Суд в США назначил дату процесса по делу Мадуро и его супруги

Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка определил дату начала судебного процесса по делу о наркоторговле в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес на 1 июня 2027 года. Как сообщают Reuters и CNN, соответствующая информация была распространена СМИ.

Источник: Reuters

Как прокуратура, так и защита Мадуро и Флорес выступили за то, чтобы разбирательство стартовало в июне следующего года. «Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется», — заявил адвокат обвиняемых Барри Поллак. Он также отметил, что намерен оспаривать законность задержания своих подзащитных, ссылаясь, в частности, на правовой иммунитет главы государства.

Николас Мадуро и Силия Флорес были задержаны американскими властями 3 января и вывезены с территории Венесуэлы. В США супругам предъявлены обвинения в причастности к незаконному обороту наркотиков. Они заявляют о своей невиновности.

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