Суд в США назначил дату процесса по делу Мадуро и его супруги

Как прокуратура, так и защита Мадуро и Флорес выступили за то, чтобы разбирательство стартовало в июне следующего года. «Это реалистичный график. Мы не думаем, что он собьется», — заявил адвокат обвиняемых Барри Поллак. Он также отметил, что намерен оспаривать законность задержания своих подзащитных, ссылаясь, в частности, на правовой иммунитет главы государства.