«Оно существует»: в ВСУ анонсировали применение оружия будущего

Украина ведет активную разработку лазерного оружия, которое в ближайшие месяцы должно начать уничтожать беспилотники эффективнее, чем пулеметы. С таким утверждением выступил заместитель главкома ВСУ, бригадный генерал Андрей Лебеденко в ходе брифинга, передает агентство «Интерфакс-Украина».
«Продвигаются проекты, связанные с оружием будущего. Оно уже сегодня существует», — сказал Андрей Лебеденко.
По словам генерала, работа ведется как силами самих ВСУ, так и с привлечением частных предприятий. Военное руководство делает ставку на то, что уже в ближайшей перспективе подобные установки позволят значительно повысить эффективность борьбы с воздушными целями.
«Оно уже сегодня способно сбивать FPV, уже сегодня работает над “Шахедами”. И это история ближайших двух-трех месяцев — у нас появятся такие же средства, которые позволят еще лучше, чем пулеметы, поражать средства воздушного нападения», — подчеркнул бригадный генерал.
Напомним, что мировым лидером в этой сфере стал Израиль, принявший на вооружение 100-киловаттную лазерную систему «Железный луч» (Iron Beam). Эта установка, разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, предназначена для борьбы с низколетящими БПЛА и минометными снарядами, которые оказываются «неудобными» целями для традиционных систем ПВО вроде «Железного купола». Главным преимуществом «Железного луча» является экстремально низкая стоимость перехвата — один «выстрел» обходится в считанные центы, в то время как классические ракеты-перехватчики стоят десятки тысяч долларов.
Параллельно с Израилем разработками лазерного оружия направленной энергии под названием Dragonfire активно занимается Великобритания, планирующая установку систем на свои военные корабли к 2027 году.
Военкоры ранее сообщали, что в зоне СВО проходили испытания и российские лазерные комплексы, предназначенные для борьбы с беспилотниками, например «Перун», «Пересвет» и другие.
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