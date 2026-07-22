«Оно существует»: в ВСУ анонсировали применение оружия будущего

Напомним, что мировым лидером в этой сфере стал Израиль, принявший на вооружение 100-киловаттную лазерную систему «Железный луч» (Iron Beam). Эта установка, разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, предназначена для борьбы с низколетящими БПЛА и минометными снарядами, которые оказываются «неудобными» целями для традиционных систем ПВО вроде «Железного купола». Главным преимуществом «Железного луча» является экстремально низкая стоимость перехвата — один «выстрел» обходится в считанные центы, в то время как классические ракеты-перехватчики стоят десятки тысяч долларов.