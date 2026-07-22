Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутату-оппозиционеру грозит уголовное дело за митинги

Генеральная прокуратура Армении официально инициировала уголовное преследование парламентария Нарека Карапетяна, который входит в оппозиционный блок «Сильная Армения». Информация об этом опубликована надзорным ведомством.

Генеральная прокуратура Армении официально инициировала уголовное преследование парламентария Нарека Карапетяна, который входит в оппозиционный блок «Сильная Армения». Информация об этом опубликована надзорным ведомством.

В отношении депутата заведено дело по 2 статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют создание препятствий для проведения массовых собраний, а также принуждение граждан к участию в таких акциях либо, наоборот, к отказу от них.

Помимо этого, Карапетяна подозревают в отмывании денежных средств и иного имущества, добытых незаконным способом. Следствие продолжает сбор доказательств по этим эпизодам.

Напомним, ранее армянские власти уже ограничили выезд оппозиционера за пределы страны. Инцидент произошёл, когда политик пытался пересечь границу с Грузией через пункт пропуска «Верхний Ларс».

Депутат направлялся туда вместе с журналистами Armat media, чтобы на месте оценить организацию экспорта армянской сельскохозяйственной продукции. Однако на границе пограничники уведомили его о запрете на выезд и наложили соответствующие ограничения.

Оппозиционеры из «Сильной Армении» раскрыли свои планы на будущее.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.