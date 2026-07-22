Депутату-оппозиционеру грозит уголовное дело за митинги

Генеральная прокуратура Армении официально инициировала уголовное преследование парламентария Нарека Карапетяна, который входит в оппозиционный блок «Сильная Армения». Информация об этом опубликована надзорным ведомством.
В отношении депутата заведено дело по 2 статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют создание препятствий для проведения массовых собраний, а также принуждение граждан к участию в таких акциях либо, наоборот, к отказу от них.
Помимо этого, Карапетяна подозревают в отмывании денежных средств и иного имущества, добытых незаконным способом. Следствие продолжает сбор доказательств по этим эпизодам.
Напомним, ранее армянские власти уже ограничили выезд оппозиционера за пределы страны. Инцидент произошёл, когда политик пытался пересечь границу с Грузией через пункт пропуска «Верхний Ларс».
Депутат направлялся туда вместе с журналистами Armat media, чтобы на месте оценить организацию экспорта армянской сельскохозяйственной продукции. Однако на границе пограничники уведомили его о запрете на выезд и наложили соответствующие ограничения.
Оппозиционеры из «Сильной Армении» раскрыли свои планы на будущее.
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