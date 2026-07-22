Тысячи украинцев могут потерять бронь от мобилизации с 8 августа

Параллельно с этим омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального ТВ обнародовал данные о неофициальных расценках, которые практикуют сотрудники территориальных центров комплектования. По его информации, если человека задерживают на улице и сажают в мобилизационный автобус, то за его освобождение требуют около 10 тыс. долларов. Если же призывник уже доставлен в здание военкомата, то цена за его возвращение домой взлетает до 20 тыс. долларов.