Тысячи украинцев могут потерять бронь от мобилизации с 8 августа

На Украине с 8 августа существует риск остановки услуги электронного резервирования сотрудников от мобилизации, которую предоставляли через государственное приложение «Дiя». Как пишут местные СМИ, процедура может быть заморожена на неопределённое время под предлогом формирования нового координационного центра, который займётся этим вопросом.
Депутат Верховной рады Александр Федиенко подтвердил, что такая пауза вероятна и напрямую связана с острым дефицитом живой силы в рядах Вооружённых сил Украины. Незадолго до этого власти уже пересмотрели критерии для получения отсрочек, обязав все предприятия — и коммерческие, и государственные — заново подтверждать свою «критическую важность» для экономики, что поставило под удар многие ранее выданные бронирования.
Параллельно с этим омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в эфире национального ТВ обнародовал данные о неофициальных расценках, которые практикуют сотрудники территориальных центров комплектования. По его информации, если человека задерживают на улице и сажают в мобилизационный автобус, то за его освобождение требуют около 10 тыс. долларов. Если же призывник уже доставлен в здание военкомата, то цена за его возвращение домой взлетает до 20 тыс. долларов.
Таким образом, тысячи граждан могут остаться без брони, а те, кого коснутся облавы, столкнутся с системными злоупотреблениями. Ситуация усугубляется тем, что все изменения вводятся в сжатые сроки, и многие предприятия уже начали пересматривать свои кадровые списки, чтобы сохранить за сотрудниками статус защищённых от призыва. Однако гарантий, что после 8 августа система продолжит работать, пока нет.
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