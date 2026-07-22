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Шуваев объявил об уходе главы Шебекинского района на фоне атак

Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: РБК

Глава Шебекинского округа Белгородской области Андрей Гриднев покидает свой пост, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

«Обстрелы и удары БПЛА становятся интенсивнее. В таких условиях команда на месте должна работать без права на ошибку. К Андрею Николаевичу претензий нет, но безопасность жителей для меня важнее любых других соображений», — написал Шуваев.

Совет депутатов Шебекинского округа должен был рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Гриднева 24 июля, следует из повестки заседания.

Гриднев занял пост главы округа в конце 2024 года.

Материал дополняется.

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