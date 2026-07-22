Война с Ираном пробила дыру в бюджете США: Во сколько Вашингтону обошёлся конфликт

Глава ведомства уточнил, что 21 миллиард направят на боеготовность — довольствие служащим, замену машин и поддержку развёрнутых сил. Еще 46 миллиардов запланированы на наращивание мощи: расширение выпуска высокоточных боеприпасов, гиперзвукового оружия, средств против дронов, а также на цифровое и космическое превосходство. Хегсет предупредил, что без этих ресурсов наступит критический дефицит, который поставит под угрозу даже базовые выплаты личному составу.