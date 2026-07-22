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Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский подтвердил в своем Телеграм-канале, что провел переговоры с представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Владимир Зеленский подтвердил в своем Телеграм-канале, что провел переговоры с представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, обсуждались шаги по активизации дипломатического процесса для скорейшего завершения конфликта. Ранее о контактах сообщал журналист издания Axios Барак Равид.

«Только что говорил с представителями Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир», — сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев якобы готов к достижению мира, однако настаивает на условиях, которые называет «миром с достоинством». В ближайшее время команды сторон продолжат работу над детализацией обсужденных инициатив.

«Благодарю Стива и Джареда за личные усилия ради мира. Благодарны Президенту Трампу и Американскому народу за неизменную поддержку», — подытожил Владимир Зеленский.

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты считают себя единственной страной, способной положить конец боевым действиям. Он намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым наличие «окна возможностей» для такой роли.

В свою очередб Сергей Лавров одчеркнул, что «опорной точкой» для решения проблем безопасности и развития российско-американских отношений должны стать соглашения, ранее достигнутые в Анкоридже.

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