Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский подтвердил в своем Телеграм-канале, что провел переговоры с представителями Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, обсуждались шаги по активизации дипломатического процесса для скорейшего завершения конфликта. Ранее о контактах сообщал журналист издания Axios Барак Равид.
«Только что говорил с представителями Президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир», — сообщил Зеленский.
Украинский лидер подчеркнул, что Киев якобы готов к достижению мира, однако настаивает на условиях, которые называет «миром с достоинством». В ближайшее время команды сторон продолжат работу над детализацией обсужденных инициатив.
«Благодарю Стива и Джареда за личные усилия ради мира. Благодарны Президенту Трампу и Американскому народу за неизменную поддержку», — подытожил Владимир Зеленский.
Сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты считают себя единственной страной, способной положить конец боевым действиям. Он намерен обсудить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым наличие «окна возможностей» для такой роли.
В свою очередб Сергей Лавров одчеркнул, что «опорной точкой» для решения проблем безопасности и развития российско-американских отношений должны стать соглашения, ранее достигнутые в Анкоридже.