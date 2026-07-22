Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

Владимир Зеленский подтвердил телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Соответствующую запись он разместил в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», — написал он.

Он добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте и продолжат совместную работу над всем, что обсуждалось.

Напомним, ранее данную информацию передал корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, стороны обсудили возможные пути возобновления дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. Однако какие-то иные подробности переговоров разглашены не были. Помимо этого стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Соединённые Штаты, где рассчитывает принять участие в консультациях по урегулированию конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше