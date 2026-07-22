Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

«Только что говорил с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию», — написал он.
Он добавил, что команды сторон остаются в тесном контакте и продолжат совместную работу над всем, что обсуждалось.
Напомним, ранее данную информацию передал корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, стороны обсудили возможные пути возобновления дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. Однако какие-то иные подробности переговоров разглашены не были. Помимо этого стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Соединённые Штаты, где рассчитывает принять участие в консультациях по урегулированию конфликта.
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