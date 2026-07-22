Зеленский подтвердил переговоры с Уиткоффом

Напомним, ранее данную информацию передал корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, стороны обсудили возможные пути возобновления дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. Однако какие-то иные подробности переговоров разглашены не были. Помимо этого стало известно, что Владимир Зеленский намерен отправиться в Соединённые Штаты, где рассчитывает принять участие в консультациях по урегулированию конфликта.