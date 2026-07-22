Процесс над Мадуро в США по делу о наркотиках начнется в июне 2027 года

Американский судья назначил на июнь 2027 года начало судебного процесса над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, оба заявили о своей невиновности, сообщает Reuters.