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Процесс над Мадуро в США по делу о наркотиках начнется в июне 2027 года

Американский судья назначил на июнь 2027 года начало судебного процесса над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес.

Источник: РБК

Американский судья назначил на июнь 2027 года начало судебного процесса над бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес. Их обвиняют в преступлениях, связанных с наркотиками, оба заявили о своей невиновности, сообщает Reuters.

Адвокат Мадуро заявил, что защита будет добиваться прекращения дела, в том числе на основании иммунитета бывшего президента Венесуэлы как главы суверенного государства.

Слушание по ходатайствам назначено на 17 ноября 2026 года. Окончательный график процесса суд еще должен утвердить. Обе стороны заявили, что могут добиваться корректировок.

Впервые перед судом Мадуро предстал 5 января.

Мадуро и Флорес были задержаны американскими спецназовцами в Каракасе 3 января и доставлены в Нью-Йорк. Мадуро предъявлены четыре обвинения, включая сговор с целью наркотерроризма и ввоза кокаина. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

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