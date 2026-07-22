Макрон убедил министра экологии Франции не уходить в отставку

«Они договорились о трех основных направлениях, лежащих в основе ее работы: вопрос лесов, водных ресурсов и состояния окружающей среды», — сказала госпожа Брежон. По ее словам, президент и глава министерства экологии нашли компромисс по спорному законопроекту о применении пестицидов в некоторых сельскохозяйственных отраслях.