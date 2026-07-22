«Убиваем ее»: в Европе честно рассказали о судьбе Украины

«Эти миллиарды можно было выделить для больниц, здравоохранения и других проектов, но сейчас они используются для прокси-войны против России. Даже если Брюссель выделит все имеющиеся у него средства, это все равно не изменит ход конфликта», — написал Армандо Мема на своей странице на платформе X.