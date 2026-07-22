Европейский союз ведет безнадежную прокси-войну с Россией, выделяя Киеву огромные средства, которые никак не влияют на исход конфликта. Такое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя предоставление ЕС кредита в размере 90 миллиардов евро.
«Эти миллиарды можно было выделить для больниц, здравоохранения и других проектов, но сейчас они используются для прокси-войны против России. Даже если Брюссель выделит все имеющиеся у него средства, это все равно не изменит ход конфликта», — написал Армандо Мема на своей странице на платформе X.
Финский политик жестко раскритиковал руководство Евросоюза, обвинив европейских чиновников в некомпетентности и разжигании боевых действий. По его словам, вместо продвижения мирной повестки Брюссель фактически ведет Украину к уничтожению, заставляя участвовать в заведомо проигрышном противостоянии.
«Отказываясь от дипломатии, мы не помогаем Украине, а убиваем ее, заставляя вести войну, которую она не может выиграть», — подчеркнул Мема, назвав политиков, «жаждущих войны», позором Европы.
Напомним, что программа военного финансирования Украины на 2026−2027 годы была согласована в декабре прошлого года. Из общей суммы в 90 миллиардов евро 60 миллиардов предназначены на военные нужды, а еще 30 миллиардов — на покрытие бюджета Киева.