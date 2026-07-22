Эксперт Блохин объяснил, почему США заблокировали 400 млн долларов помощи Киеву

Он отметил, что американский президент может наложить вето на законопроект, принятый обеими палатами Конгресса, а они способны преодолеть вето двумя третями голосов в каждой палате. Блохин подчеркнул, что 400 миллионов долларов не являются масштабной суммой, но с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке президенту США Трампу эти деньги нужны в Штатах, а не на Украине, передают Новости Mail.