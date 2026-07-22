Эксперт Блохин объяснил, почему США заблокировали 400 млн долларов помощи Киеву

Администрация президента США заблокировала выделение Украине дополнительной военной помощи в размере 400 миллионов долларов из-за того, что в стране постоянно идет борьба за принятие политических решений между Белым домом и Конгрессом. Об этом в среду, 22 июля, заявил политолог Константин Блохин.
— Когда во главе государства стоит президент-республиканец, а в Конгрессе решения продвигают демократы, то конкуренция масштабная. Все это похоже на перетягивание каната, — объяснил специалист.
Он отметил, что американский президент может наложить вето на законопроект, принятый обеими палатами Конгресса, а они способны преодолеть вето двумя третями голосов в каждой палате. Блохин подчеркнул, что 400 миллионов долларов не являются масштабной суммой, но с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке президенту США Трампу эти деньги нужны в Штатах, а не на Украине, передают Новости Mail.
22 июля сенатор США Ричард Дурбин заявил, что текущая администрация страны не станет выделять 400 миллионов долларов военной помощи Украине. Он уточнил, что это решение будет принимать новый президент Штатов.