Силы ПВО сбили 80 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Силы противовоздушной обороны сбили 80 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня в среду, 22 июля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ.
«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО за день 21 июля сбили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. ВСУ попытались нанести массированный удар, в том числе, по территории Белгородской и Курской областей.