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Силы ПВО сбили 80 беспилотников ВСУ над регионами России за день

Российские силы ПВО уничтожили украинские дроны над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны сбили 80 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение дня в среду, 22 июля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства обороны РФ.

«В период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО за день 21 июля сбили 123 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. ВСУ попытались нанести массированный удар, в том числе, по территории Белгородской и Курской областей.

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