Иран пошел ва-банк: Галибаф озвучил ультиматум всему региону

«В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность пролива возможна только при отсутствии американских сил», — написал Галибаф на своей странице на платформе X.