Иран пошел ва-банк: Галибаф озвучил ультиматум всему региону

Иран пригрозил парализовать экспорт нефти со всего Ближнего Востока в ответ на попытки ограничить его собственные поставки. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что безопасность проливов и инфраструктурных объектов в регионе напрямую зависит от снятия всех препятствий для Тегерана.
«В регионе, где мы не будем продавать нефть, никто не будет продавать нефть. Если наша безопасность не будет обеспечена, ни один объект инфраструктуры не останется в безопасности, а безопасность пролива возможна только при отсутствии американских сил», — написал Галибаф на своей странице на платформе X.
По словам спикера Меджлиса, нынешнее противостояние с Вашингтоном перешло в фазу «либо все, либо никто!».
Напомним, что американо-иранский конфликт стремительно перешел в фазу прямого военного столкновения 8 июля. После того как ВС США нанесли удары по территории Исламской Республики, ссылаясь на инцидент в Ормузском проливе, Дональд Трамп официально объявил о прекращении действия прежнего меморандума о перемирии. В ответ Тегеран начал массированную кампанию против американских военных объектов на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана, что фактически поставило регион на грань большой войны.