ВС России поразили склады с дронами и суда с грузами для ВСУ в Одесской области

Вооруженные силы России поразили три склада с дронами для ВСУ и суда с военными грузами в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В городе Одесса и населенном пункте Молодежное ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ», — говорится в сообщении.
В результате ударов ВС РФ в порту Одессы также были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для хранения грузов военного назначения.
Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли удары по двум судам в Черном море. Целью российской армии стали сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку материальных средств и грузов для Вооруженных сил Украины. Они направлялись в порты Одессы и Черноморска в 15 и 53 километрах юго-восточнее Одессы.