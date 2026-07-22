ВС России поразили склады с дронами и суда с грузами для ВСУ в Одесской области

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли удары по двум судам в Черном море. Целью российской армии стали сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку материальных средств и грузов для Вооруженных сил Украины. Они направлялись в порты Одессы и Черноморска в 15 и 53 километрах юго-восточнее Одессы.