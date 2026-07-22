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ВС России поразили склады с дронами и суда с грузами для ВСУ в Одесской области

Российская армия поразила три склада с беспилотниками для ВСУ в Одесской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России поразили три склада с дронами для ВСУ и суда с военными грузами в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В городе Одесса и населенном пункте Молодежное ударными БПЛА поражены три склада с беспилотными летательными аппаратами, предназначенными для поставки ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате ударов ВС РФ в порту Одессы также были поражены объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для хранения грузов военного назначения.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли удары по двум судам в Черном море. Целью российской армии стали сухогруз и балкер, которые осуществляли доставку материальных средств и грузов для Вооруженных сил Украины. Они направлялись в порты Одессы и Черноморска в 15 и 53 километрах юго-восточнее Одессы.

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