В Киеве возобновились протесты против отставки Федорова

«В Киеве продолжается митинг. Участники акций устали от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными. Главное требование протестующих — назначение Михаила Федорова на должность министра обороны… В то же время митингующие положительно оценивают недавнюю смену главнокомандующего ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.