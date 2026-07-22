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В Киеве возобновились протесты против отставки Федорова

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жители Киева вновь вышли на акцию протеста против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины, сообщает украинское издание «Новости.Live».

Источник: © РИА Новости

Ранее в среду украинское издание «Страна.ua» сообщало, что подобная акция протеста проходит в Одессе.

«В Киеве продолжается митинг. Участники акций устали от бюрократии, коррупционных схем и издевательства командиров над ранеными. Главное требование протестующих — назначение Михаила Федорова на должность министра обороны… В то же время митингующие положительно оценивают недавнюю смену главнокомандующего ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Как сообщает «Страна.ua», один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский, прибывший в Киев на акцию, призвал продолжить протесты и выйти в пятницу в 20.00 мск на площади своих городов.

Верховная рада 16 июля утвердила 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Владимир Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова.

На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Александра Сырского. Зеленский 22 июля подписал указ о назначении командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ.

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