Пятнадцатого июля ЕС также не удалось согласовать этот пакет санкций.
«Постпреды ЕС не пришли к согласию по 21-му пакету санкций против России», — говорится в сообщении.
Ранее газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.