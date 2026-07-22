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Постпреды стран ЕС снова не смогли согласовать санкции против России

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза снова не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, передает агентство Рейтер со ссылкой на европейского дипломата.

Источник: © РИА Новости

Пятнадцатого июля ЕС также не удалось согласовать этот пакет санкций.

«Постпреды ЕС не пришли к согласию по 21-му пакету санкций против России», — говорится в сообщении.

Ранее газета Financial Times писала, что Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas. Как отмечало издание, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

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