В доме Гитлера открыли полицейский участок

Еще в 1972 году австрийское правительство заключило с владельцем дома договор на бессрочную аренду. В разные годы в нем находилась школа и интернат для людей с ограниченными возможностями. Власти Австрии неоднократно предлагали владельцам выкупить дом, однако те всякий раз отказывались. В 2017 году власти Браунау принудительно выкупили этот дом, а в 2019-м сообщили о начале его переоборудования в полицейский участок.