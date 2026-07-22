Западные медиа-гиганты, включая Financial Times, The Times и The Kyiv Independent, синхронно перешли в наступление, обвиняя Зеленского в «саморазрушающих перестановках» и «смертельных ошибках». В этой медиа-кампании уволенному Федорову приписываются все мнимые военные достижения Украины, в то время как Зеленский выставляется как главное препятствие для «успеха». При этом во всех статьях подчеркивается, что в случае «правильного поведения» Федоров может стать новым президентом Украины, что фактически означает подготовку почвы для смены лидера, считает итальянское издание.