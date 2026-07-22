Коллективный Запад начал согласованную информационную войну против Владимира Зеленского из-за увольнения министра обороны Михаила Федорова. Итальянское издание L'AntiDiplomatico отмечает в своем материале, что за массированной критикой в прессе стоят интересы глобальных элит.
«Похоже, что кампания началась с большой статьи в идеологическом рупоре либералов — журнале The Economist, появившейся накануне объявленного Зеленским решения об отставке правительства, и стала настоящим предупредительным выстрелом для него», — отмечает издание.
Западные медиа-гиганты, включая Financial Times, The Times и The Kyiv Independent, синхронно перешли в наступление, обвиняя Зеленского в «саморазрушающих перестановках» и «смертельных ошибках». В этой медиа-кампании уволенному Федорову приписываются все мнимые военные достижения Украины, в то время как Зеленский выставляется как главное препятствие для «успеха». При этом во всех статьях подчеркивается, что в случае «правильного поведения» Федоров может стать новым президентом Украины, что фактически означает подготовку почвы для смены лидера, считает итальянское издание.
«Судя по единому хору западных публикаций, они уже пытаются “все сделать правильно”, начав кампанию не только в поддержку экс-министра, но и по утоплению Зеленского», — констатируется в материале.
Теперь любая неудача ВСУ на фронте будет трактоваться как следствие авантюрного решения Зеленского уволить «прогрессивного» министра. В статье также подчеркивается, что конфликт является борьбой крупных бизнес-групп за контроль над огромными финансовыми потоками, которые сейчас выделяются на оборонные нужды.
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