Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны сообщило о поражении еще двух доставлявших грузы для ВСУ сухогрузов

ВС России поразили еще два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС России поразили еще два сухогруза, которые перевозили грузы для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, продолжаются. Атака была нанесена беспилотниками на переходе морем.

Ранее в Черноморске был уничтожен еще один сухогруз в момент разгрузки военных грузов. В Одессе также были поражены объекты портовой инфраструктуры, использовавшиеся для разгрузки и хранения подобных поставок.

Армия России наносит удары по украинским портам с 11 июля. Одна из крупнейших в мире судоходных компаний Maersk сегодня объявила о приостановке рейсов в порт Черноморск.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше