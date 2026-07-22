Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Нарека Карапетяна

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения», — сказал адвокат политика Арам Вардеванян журналистам (цитата по Yerevan Today). «Мы готовы к этим сложностям, всегда были готовы, готовы и сейчас. Для нашей борьбы более высокая честь находиться по ту сторону тюремной решетки, чем по эту», — заявил Нарек Карапетян.