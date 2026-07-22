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Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Нарека Карапетяна

В Армении началось уголовное преследование члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Дело возбуждено по статьям об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний или принуждении к этому. Об этом сообщили Armenia Today в Генпрокуратуре республики.

В Армении началось уголовное преследование члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Дело возбуждено по статьям об отмывании денег и воспрепятствовании проведению собраний или принуждении к этому. Об этом сообщили Armenia Today в Генпрокуратуре республики.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что в ближайшее время начнется процесс предъявления Нареку Карапетяну позорного, незаконного и абсурдного обвинения с избранием более мягкой меры пресечения», — сказал адвокат политика Арам Вардеванян журналистам (цитата по Yerevan Today). «Мы готовы к этим сложностям, всегда были готовы, готовы и сейчас. Для нашей борьбы более высокая честь находиться по ту сторону тюремной решетки, чем по эту», — заявил Нарек Карапетян.

Нарек Карапетян — племянник российского и армянского бизнесмена, лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, который находится в Ереване под домашним арестом по делу о публичных призывах к захвату власти. Нарек Карапетян получил депутатский мандат 21 июля. На следующий день ЦИК Армении разрешил Генпрокуратуре возбудить в отношении него дело, но отказал в запросе на арест.

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