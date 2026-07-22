Сын Байдена заделался в художники и пытается продать свои картины по $54 тыс

Хантер Байден, сын бывшего президента США Джо Байдена, выставил на продажу свои картины по цене $54 тыс. за (около 4,2 млн рублей) каждую, сообщает The New York Post со ссылкой на источники. В стоимость покупки также включена возможность провести видеозвонок с художником, во время которого он рассказывает о конкретной работе.