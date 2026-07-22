В Кремле рассказали о стабилизации топливного рынка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом в ряде регионов улучшается. Это происходит благодаря мерам, принятым правительством. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.
«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали», — отметил он в беседе с РИА Новости.
Прежде президент Владимир Путин провёл совещание с правительством, на котором отметил устойчивость ключевых отраслей экономики, несмотря на внешние попытки дестабилизации энергетического комплекса. Глава государства отметил, что все трудности на топливном рынке носят временный характер.
Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке, заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка после принятых правительством мер.