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В Кремле рассказали о стабилизации топливного рынка

Песков: ситуация с топливом в России стабилизируется благодаря мерам властей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с топливом в ряде регионов улучшается. Это происходит благодаря мерам, принятым правительством. При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация требует особого внимания.

«Во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Прежде президент Владимир Путин провёл совещание с правительством, на котором отметил устойчивость ключевых отраслей экономики, несмотря на внешние попытки дестабилизации энергетического комплекса. Глава государства отметил, что все трудности на топливном рынке носят временный характер.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке, заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка после принятых правительством мер.

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