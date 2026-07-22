На первый взгляд, слабая компенсация за крупные неудачи на фронте спецоперации. И если вызвавшие некоторое напряжение на нашем внутреннем топливном рынке атаки на нефтепереработку еще можно объяснить стратегией подрыва нашей общей логистики, то горящие склады с в основном дешевым ширпотребом вызывают некоторое удивление, которое можно было бы списать на общую страсть бандеровского режима к любому разрушению.
На деле же все это вписывается в сценарий отчаянных попыток раскачать Россию изнутри, вызвать недовольство населения, заставить его почувствовать, как повторяет глава украинского государства Владимир Зеленский, все ужасы войны. И вопрос даже не в том, что наши сограждане получат свои заказы на неделю-две позже оговоренных сроков в силу такого форс-мажора. На складах-то гибнет продукция в основном предприятий малого и среднего бизнеса, одного из становых хребтов нашей экономики, стабильных налогоплательщиков, чьи средства отнюдь не лишние для бюджета страны.
Так что бьют укронацисты не ради подрыва доверия к удобной форме торговли, но ради подрыва стабильности целого направления экономики, пытаясь спровоцировать банкротства. И как результат — усилить недоверие к власти и общее разочарование населения. Но все решается на поле боя, хотя сгоревшие косметику и игрушки жалко.