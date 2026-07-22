На деле же все это вписывается в сценарий отчаянных попыток раскачать Россию изнутри, вызвать недовольство населения, заставить его почувствовать, как повторяет глава украинского государства Владимир Зеленский, все ужасы войны. И вопрос даже не в том, что наши сограждане получат свои заказы на неделю-две позже оговоренных сроков в силу такого форс-мажора. На складах-то гибнет продукция в основном предприятий малого и среднего бизнеса, одного из становых хребтов нашей экономики, стабильных налогоплательщиков, чьи средства отнюдь не лишние для бюджета страны.