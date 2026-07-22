В Тегеране назвали принцип: если мы не продаем нефть, то никто не сможет

Если Иран не сможет реализовывать нефть на Ближнем Востоке, ни одна страна этого региона также не сможет этого делать, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
Он пояснил, что в отсутствие безопасности Ирана «ни одна инфраструктура не будет в безопасности», а также подчеркнул, что этот фактор зависит от военных США.
«Уравнение этой войны ясно: либо всё, либо ничего!» — написал он, напомнив, что иранская сторона неоднократно отмечала, что ситуация в Ормузском проливе не вернется к тому, что было до войны.
Как пишет Bloomberg, на фоне роста судоходной активности и попыток Тегерана и Вашингтона договориться о мирном соглашении Иран нарастил открытые поставки нефти через Ормузский пролив до максимума с начала войны.
По данным агентства, сегодня, 22 июля, три иранских супертанкера с грузом около 6 млн барр. нефти прошли пролив и направились к Сингапуру, откуда груз перегружается на суда для доставки в Китай. Еще около 20 млн барр. недавно экспортировали из порта Чабахар.
Активность в проливе также увеличивается за счет танкеров с нефтью Ирака и Саудовской Аравии и судов для перевозки катарского СПГ. Bloomberg отмечает, что поставщики иранской нефти снизили цены: скидка на июльские партии составляет $2,5−5 за баррель к Brent против $1 до заключения временного соглашения.
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