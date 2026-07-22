В Тегеране назвали принцип: если мы не продаем нефть, то никто не сможет

По данным агентства, сегодня, 22 июля, три иранских супертанкера с грузом около 6 млн барр. нефти прошли пролив и направились к Сингапуру, откуда груз перегружается на суда для доставки в Китай. Еще около 20 млн барр. недавно экспортировали из порта Чабахар.