Главреда RTVI оштрафовали после требования Генпрокуратуры

Исполняющего обязанности главного редактора сайта RTVI Владимира Гусева оштрафовали на 60 тыс. руб. после публикации в издании новости о массовом сбое в работе интернет-сервисов, следует из решения мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы Александры Михалевой от 22 июня, имеющегося в распоряжении РБК.
«Должностное лицо — исполняющего обязанности главного редактора сетевого издания RTVI Гусева Владимира Эдуардовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 60 000 ₽ без конфискации предмета административного правонарушения», — говорится в документе.
Уточняется, что в Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора России Николая Винченко об ограничении доступа к сайту RTVI на основании «выявления публикации, в которой распространены недостоверные сведения о намеренных действиях властей, послуживших причиной сбоев в работе критически значимых ресурсов, что создает условия для массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности».
Согласно постановлению, речь идет об опубликованном 3 апреля материале о массовом сбое в работе интернет-банков.
Суд согласился с доводами Генпрокуратуры.
«Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, являются прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное правонарушение, совершение правонарушения впервые, которые учитываются судом в силу положений ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — уточняется в решении.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», RTVI оперативно удалил спорную публикацию, благодаря чему сайт не был заблокирован.
РБК направил запросы в RTVI, Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру.
В начале апреля в России произошла серия масштабных сбоев в работе банковских сервисов и платежной инфраструктуры. 3 апреля пользователи «Сбера», ВТБ, Альфа-банка, Т-банка и других кредитных организаций сообщали о проблемах с переводами, снятием наличных и оплатой картами. На следующий день массовый сбой произошел в работе системы бесконтактной оплаты Vendista, которая используется малым и средним бизнесом.
Позже президент InfoWatch Наталья Касперская сообщила, что, по словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, причиной сбоев стало обновление антифрод-системы, нарушившее работу эквайринга. По ее словам, поскольку на этой инфраструктуре работают и другие банки, перебои затронули сразу несколько кредитных организаций и Систему быстрых платежей.
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