Обезвреживаем мину замедленного действия

Еще один момент. Наш экспорт в Бразилию превышает импорт оттуда примерно в семь раз. Об этом говорить не принято, а зря: такой перекос — мина замедленного действия. Страна, которая только покупает и почти ничего не продает в ответ, рано или поздно начинает искать другого поставщика. Хорошая новость в том, что мина обезвреживается буднично — закупками. И это уже происходит: за последний год Россия стала импортером номер один бразильского арахиса, семикратно нарастила закупки свинины, взяла рекордный с 1990-х годов объем кофе. Так что каждый контейнер бразильской еды, приходящий в наши порты, — это не уступка, а страховой взнос на лояльность партнера.