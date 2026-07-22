Захарова в ответ на слова Каллас об угрозе России напомнила, что фобии излечимы

Глава Евродипломатии Кая Каллас вновь выступила с жесткими заявлениями в адрес России, назвав ее «экзистенциальной угрозой» для Европы. В Москве ее слова назвали проявлением «фобии». О том, как Каллас подталкивает Запад к конфликту с РФ и почему ее полномочия могут ограничить — в материале «Газеты.Ru».