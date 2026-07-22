Глава Евродипломатии Кая Каллас вновь выступила с жесткими заявлениями в адрес России, назвав ее «экзистенциальной угрозой» для Европы. В Москве ее слова назвали проявлением «фобии». О том, как Каллас подталкивает Запад к конфликту с РФ и почему ее полномочия могут ограничить — в материале «Газеты.Ru».
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы представляет «экзистенциальную угрозу» для европейских стран. Об этом она сказала во время министерской конференции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
«Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — заявила Каллас.
По ее словам, европейские государства намерены продолжить укрепление своей обороноспособности.
Слова Каллас прокомментировали в Министерстве иностранных дел РФ.
«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается нападать на другие страны. Вместе с тем он предупредил, что если агрессию против России проявят западные государства, последствия будут крайне серьезными.
«Если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — поделился Лавров.
На Западе рассказали о преимуществе России.
Бывший офицер Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Джерми в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО не способны мыслить стратегически так же последовательно, как Россия.
По его словам, на Западе недостаточно хорошо понимают ситуацию в зоне боевых действий.
«В конечном счете решающим является соотношение сил. И сейчас оно подавляющим образом складывается в пользу России. Я бы сказал, что российская армия сейчас является первой по боевому опыту армией мира», — заявил Джерми.
Он также выразил мнение, что гарантии безопасности НАТО в действительности значительно слабее, чем принято считать.
Карлсон, в свою очередь, резко раскритиковал кадровую политику Евросоюза и лично Каллас. Журналист заявил, что на одном из дипломатических мероприятий ее выступление вызвало у присутствующих недоумение.
«Люди были поражены тем, насколько неубедительной, неосведомленной, инфантильной она выглядела», — сказал Карлсон.
Он задался вопросом, по каким критериям в структурах Евросоюза назначают чиновников на ключевые внешнеполитические посты.
Как Каллас подталкивает Европу к противостоянию с Россией.
Кая Каллас заняла пост главы европейской дипломатии в декабре 2024 года. До этого она возглавляла правительство Эстонии и считалась одним из наиболее жестких сторонников антироссийского курса в Евросоюзе.
На посту премьер-министра Каллас выступала за масштабную военную помощь Украине, ужесточение политики в отношении Москвы и более жесткую линию по отношению к Пекину.
Став главой евродипломатии, она продолжила настаивать на реформе оборонного сектора ЕС и росте военных расходов. Каллас стала одним из авторов документа о готовности европейской обороны, который предполагает ~реформирование вооруженных сил стран Евросоюза для противостояния России.~
Одновременно с этим Еврокомиссия представила программу перевооружения Европы стоимостью в сотни миллиардов евро. В нее вошли планы по совместным закупкам оружия, ускорению выпуска боеприпасов и созданию новых каналов финансирования Украины.
Эти инициативы вызвали споры в самом ЕС. Юридический комитет Европарламента ~выступил против попыток Еврокомиссии запустить масштабное перевооружение ~через особый механизм Договора о функционировании ЕС, так как это лишает парламент привычного контроля.
Каллас также связывает противостояние с Россией и политику Евросоюза в отношении Китая. По ее версии, жесткая поддержка Украины должна продемонстрировать Пекину возможные последствия силовых действий, в том числе вокруг Тайваня.
При этом ряд стран ЕС опасается, что одновременное ужесточение курса в отношении Москвы и Пекина может привести к экономическим потерям и усилить сближение России и Китая.
Позиции Каллас ослабли.
Риторика Каллас спровоцировала в Европе споры о необходимости реформировать Службу внешних связей ЕС. По данным Financial Times, Франция и Германия, недовольные работой ведомства, призывают изменить его структуру до конца года. В Париже и Берлине считают, что ~европейская дипслужба недостаточно эффективно реагирует на геополитические кризисы~, включая конфликты на Украине и Ближнем Востоке, а также торговое давление со стороны США.
Франция и Германия предлагают сделать работу службы более быстрой, скоординированной и решительной. Будущее ведомства может обсуждаться на неофициальной встрече европейских лидеров в Ирландии.
Каллас, вероятнее всего, не отправят в отставку, однако ее реальные полномочия могут быть ограничены, пишет Euronews. ~Критики считают, что она продвигает прежде всего позицию Польши и стран Прибалтики~, которая не всегда совпадает с интересами крупнейших государств Евросоюза.
Дополнительные претензии вызывает и устройство самой Европейской службы внешних связей. Ее функции частично пересекаются с полномочиями других структур Еврокомиссии и Европейского совета, а ежегодные расходы на работу ведомства оцениваются примерно в €1 млрд.