В ООН раскрыли истинные цели Запада на Украине!

Украина интересует западные страны не только как геополитический плацдарм для противостояния с Россией, но и как источник природных богатств, которые планируется выкачать за бесценок. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на открытых дебатах в Совете Безопасности организации.