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Эпистолярные маньяки кошмарят президента Чехии письмами с угрозами

Администрация президента Чехии Петра Павела столкнулась с потоком агрессивных писем, в некоторых из которых содержатся прямые угрозы в адрес главы государства. О неприятной тенденции рассказал портал Idnes.

Источник: Life.ru

По данным полиции, в настоящее время ведётся расследование двух конкретных инцидентов, зафиксированных в феврале и июне текущего года. Представитель правоохранительных органов Ян Данек уточнил, что злоумышленникам грозит ответственность за создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо. Санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до трёх лет.

Пресс-секретарь чешского лидера Войтех Шелига подтвердил, что часть поступающей корреспонденции действительно носит откровенно вульгарный, оскорбительный и конфронтационный характер. Содержание конкретных посланий в интересах следствия не раскрывается. Местные СМИ также напоминают, что в начале года полиция уже предъявляла обвинение мужчине, который публиковал угрозы в адрес Павела в социальных сетях.

Ранее мэра французского города Алес Кристофа Ривенка экстренно вывезли из собственного дома под прикрытием спецназа из-за угрозы нападения наркокартеля. Поводом для эвакуации стали подозрения в подготовке покушения со стороны преступной группировки DZ Mafia, а также опасения, что возле жилья градоначальника могла находиться машина, начинённая взрывчаткой.

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