Эпистолярные маньяки кошмарят президента Чехии письмами с угрозами

По данным полиции, в настоящее время ведётся расследование двух конкретных инцидентов, зафиксированных в феврале и июне текущего года. Представитель правоохранительных органов Ян Данек уточнил, что злоумышленникам грозит ответственность за создание угрозы с целью воздействия на должностное лицо. Санкция по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до трёх лет.